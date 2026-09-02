Головне за ніч та ранок середи, 2 вересня: удари по Києву, атака на Одесу, понад 210 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 213 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли.

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У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад. Там повибивало вікна.

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Станом на 12:05 було відомо про 7 постраждалих у Києві, 5 – госпіталізували.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 боєзіткнень, найбільше – 28 – на Костянтинівському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, п’ять гармат та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 491 030 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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У ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі із використанням балістики, малогабаритних крилатих ракет, а також реактивних та звичайних безпілотників.

За інформацією від керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у місті пошкоджена інфраструктура та відбулося руйнування житлових будинків. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед травмованих є дитина.

Саме 2 вересня Одеса офіційно відзначає день міста, хоча ця дата викликає заперечення через її російську імперську прив'язку до нібито "заснування" наприкінці 18 століття царицею Катериною ІІ.

Пізніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок комбінованої атаки Росії постраждали восьмеро людей, серед них - п'ятирічна дитина.

Ціллю росіян була цивільна та енергетична інфраструктура.

У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей, зокрема восьмирічна дитина. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.

У ніч на 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму; двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 174 ударними безпілотниками типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Донеччини і Криму.

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

Три S8000 "Бандероль”;

138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

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Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

СБУ та ГУР заявили, що запобігли теракту, який готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху.

Напередодні зʼявилася інформація про конфлікт між представниками спецслужб.

Подробиці – в новині.

ГУР оприлюднило дані російських науковців, які працюють на війну.

При цьому більшість із них продовжує співпрацювати з вченими з інших держав, проводити спільні дослідження, виступати співавторами наукових статей у провідних світових наукових виданнях.

Дані опубліковані в розділі "Інженери агресії" на порталі "War&Sanctions".

Докладніше – в новині.

Закон про руйнівні санкції проти Росії та її торговельних партнерів, розроблений спільно покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем, ризикує застрягнути на розгляді у Палаті представників.

Як пише Politico, на засіданні голів комітетів Конгресу документ, який надає Дональду Трампу додатковий важіль тиску на агресора, навіть не включили до списку пріоритетних. Не впевнений у його швидкому винесенні на голосування і спікер Майк Джонсон.

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Президентська партія не має спільного погляду на втручання у російсько-українську війну, а в опозиції є ті, хто не хоче розширювати повноваження Трампа щодо митних тарифів.

"Закон Грема-Блументаля" передбачає можливість запроваджувати 100% тарифного мита на імпорт з держав, які не припинять купувати у Росії нафту та газ. Дональд Трамп обіцяв підписати цей документ після ухвалення на знак шани до пам'яті сенатора Грема.

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