"Закон Грема" про руйнівні санкції забуксував у Палаті представників США

Після повернення з канікул конгресмени не внесли його до списку пріоритетних.

Закон про руйнівні санкції проти Росії та її торговельних партнерів, розроблений спільно покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем, ризикує застрягнути на розгляді у Палаті представників.

Як пише Politico, на засіданні голів комітетів Конгресу документ, який надає Дональду Трампу додатковий важіль тиску на агресора, навіть не включили до списку пріоритетних. Не впевнений у його швидкому винесенні на голосування і спікер Майк Джонсон.

Проблема полягає у роздробленості республіканців та демократів щодо законопроєкту. Президентська партія не має спільного погляду на втручання у російсько-українську війну, а в опозиції є ті, хто не хоче розширювати повноваження Трампа щодо митних тарифів. Демократи намагаються переконати колег, що президент і так має вдосталь інструментів для санкційного тиску на Росію.