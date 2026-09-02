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"Закон Грема" про руйнівні санкції забуксував у Палаті представників США

Після повернення з канікул конгресмени не внесли його до списку пріоритетних.

"Закон Грема" про руйнівні санкції забуксував у Палаті представників США
Конгресмени біля будівлі Капітолію
Фото: EPA/UPG

Закон про руйнівні санкції проти Росії та її торговельних партнерів, розроблений спільно покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем, ризикує застрягнути на розгляді у Палаті представників.

Як пише Politico, на засіданні голів комітетів Конгресу документ, який надає Дональду Трампу додатковий важіль тиску на агресора, навіть не включили до списку пріоритетних. Не впевнений у його швидкому винесенні на голосування і спікер Майк Джонсон.

Проблема полягає у роздробленості республіканців та демократів щодо законопроєкту. Президентська партія не має спільного погляду на втручання у російсько-українську війну, а в опозиції є ті, хто не хоче розширювати повноваження Трампа щодо митних тарифів. Демократи намагаються переконати колег, що президент і так має вдосталь інструментів для санкційного тиску на Росію.

  • "Закон Грема-Блументаля" передбачає можливість запроваджувати 100% тарифного мита на імпорт з держав, які не припинять купувати у Росії нафту та газ. Дональд Трамп обіцяв підписати цей документ після ухвалення на знак шани до пам'яті сенатора Грема. 
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