Зеленський розкритикував провалені Радою закони, які принесли би Україні понад $4 млрд допомоги від партнерів

Глава держави наголосив, що $30 млрд цього року повністю залежать від уряду і парламенту.

Президент Володимир Зеленський розкритикував парламент, який не зміг ухвалити закони, необхідні для отримання коштів від партнерів.

Як ідеться у зверненні глави держави, ще два закони – з програми Міжнародного валютного фонду.

«Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони – теж провалені – з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Усі рішення на основі домовленостей із партнерами України мають ухвалюватися в час війни в інтересах України», - заявив глава держави.

Зеленський повідомив, що «одна частина – це рішення уряду, їх 44 рішення потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів» і «так само є частина відповідальності перед народом України й у парламентарів: близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати».

Глава держави наголосив, що $30 млрд цього року повністю залежать від уряду і Ради і закликав не думати про вибори.

«Що стосується іншої частини дефіциту – те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів, – на всіх рівнях ми ведем розмову з партнерами. Але, щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла», - додав Зеленський.