Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна закриє дронами небо в Росії

Президент попередив авіакомпанії, бо «цивільній авіації серед дронів не місце».

Зеленський: Україна закриє дронами небо в Росії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна попереджає авіакомпанії, які організовують польоти до Росії, що їхнім літакам не буде безпечно  російському небі через дрони.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

Реклама

«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати», - сказав президент у зверненні.

Зеленський додав, що «російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо».

Глава держави звернувся до послів інших держав, які працюють в Україні і в РФ, аби вони донесли інформацію до свого керівництва.

"Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце", - додав глава держави. 

Президент зауважив, що "ескалація не може й не буде залишатися тільки на території України. Цілком природно й справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема в російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно й справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удари".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies