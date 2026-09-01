У двох районах Києва впали уламки

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Уламок російського дрона на місці атаки, ілюстративне фото

Сьогодні увечері, 1 вересня у Святошинському та Шевченківському районах Києва впали уламки.

Про це повідомили у КМВА.

«У Святошинському районі фіксується падіння уламків на відкритій території поблизу приватлин житлових будинків. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється», – розповіли там.

А у Шевченківському районі виникло загоряння травяного настилу та дерев на відкритій території.