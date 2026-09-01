У двох районах Києва впали уламки

Сьогодні увечері, 1 вересня у Святошинському та Шевченківському районах Києва впали уламки.
«У Святошинському районі фіксується падіння уламків на відкритій території поблизу приватлин житлових будинків. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється», – розповіли там.
А у Шевченківському районі виникло загоряння травяного настилу та дерев на відкритій території.
- У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. В результаті ударів загинули сім людей, серед яких - шість співробітників УЗ, є поранені.