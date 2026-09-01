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«Республіка СТЕМ»: у Києві з'явилась школа за 2 мільярди гривень, де дітей вчать генетики й космобудування Новини компаній

Освітній холдинг А+ до 25-річчя компанії KAN Development відкрив у Києві новий заклад – приватний ліцей «Республіка СТЕМ» на території однойменного житлового кварталу. Вартість будівництва перевищила 2 мільярди гривень, а, за словами засновника KAN Development Ігоря Ніконова, школа стала своєрідним подарунком місту з нагоди ювілея компанії.

«Республіка СТЕМ»: у Києві з'явилась школа за 2 мільярди гривень, де дітей вчать генетики й космобудування
"Республика СТЕМ"

«Ми довго йшли до цього проєкту. Матеріально-технічна база, яку ми створили в цій школі, — це інвестиція не в будівлю, а в те, ким стануть діти, які тут навчатимуться. В цьому просторі діти з першого дня перебувають у сучасній архітектурі серед новітніх технологій — від сонячних панелей на даху та геотермального поля, що забезпечує тепло, до 16 лабораторій з обладнанням рівня кращих університетів світу», — резюмує Ігор Ніконов.

Новий заклад суттєво відрізняється від інших шкіл мережі А+ — насамперед профілем біотехнологій, який тут викладають окремим модулем поза основною програмою вже з 5 класу. Учні вивчатимуть генетику, харчову хімію та основи космобудування — предмети, яких раніше в українських школах не було.

Щоб ці дисципліни можна було викладати не в теорії, а на практиці, у ліцеї облаштували 16 лабораторій. Одна з них — Maker Space площею 300 квадратних метрів — стала першим простором такого формату в українських школах. У розпорядженні учнів CO2-інкубатори, бокси біологічної безпеки, термостати, стерилізатори, гідропонні установки, мікроскопи й центрифуги.

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&quot;Республіка СТЕМ&quot;
"Республіка СТЕМ"

У холдингу наголошують: без такого обладнання практичні заняття з генетики чи космобудування були б неможливі. Той самий принцип стосується поглибленого IT та робототехніки — ці напрями давно переросли формат звичайного шкільного кабінету.

«Це обладнання відповідає рівню оснащення медичних лабораторій та європейських університетів. Завдяки профільній спеціалізації учні вже сьогодні формують прикладні навички, необхідні для майбутньої професійної самореалізації. По суті, це університетський рівень підготовки за напрямом біотехнологій, адаптований для учнів», — розповідає директорка Київського приватного ліцею «Республіка СТЕМ» Катерина Сізоненко.

Завдяки цій базі школярі культивуватимуть бактерії, досліджуватимуть віруси та вивчатимуть процеси ферментації — за програмою, наближеною до університетських курсів. Викладати ці предмети запросили не лише педагогів холдингу, а й фахівців з вищої освіти, серед яких є кандидати біологічних і технічних наук.

Біотехнології — лише один із чотирьох напрямів школи. Паралельно тут розвивають фізико-математичний профіль, IT-напрям та програму Cambridge Education, за якою англійська мова викладається не як окремий предмет, а як інструмент для вивчення інших дисциплін — Science та Global Perspectives.

Є в ліцею і ще одна ексклюзивна риса: Освітній холдинг А+ — єдиний в Україні заклад, акредитований за міжнародною програмою герцога Единбурзького (The Duke of Edinburgh's Award). Учням «Республіки СТЕМ» вона стане доступною з 9 класу; у холдингу описують цю програму як творчішу альтернативу кембриджській системі, яка вже довела ефективність в Архітектурно-інженерному колегіумі А+.

&quot;Республіка СТЕМ&quot;
"Республіка СТЕМ"

Ліцей розташований у кварталі «Республіка», де KAN Development раніше вже облаштував велодоріжки, відкриті басейни, біоставок, систему дощових садів і корти для падел-тенісу. Тепер ця інфраструктура доповнилась і повноцінним освітнім закладом.

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