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Росіяни атакують Херсон: окупанти вдарили по комунальниках та таксі, де були діти (оновлено)

Загинув комунальник, його колега постраждав. Удар по таксі травмував 3 дорослих та 2 дітей.

Росіяни атакують Херсон: окупанти вдарили по комунальниках та таксі, де були діти (оновлено)
Ліквідація наслідків російської атаки / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько опівдня російський дрон атакував Корабельний район міста. Внаслідок удару смертельні поранення отримав 43-річний працівник комунальної служби.

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Іншого комунальника, який постраждав під час цієї атаки, доправили до лікарні. Попередньо, у 31-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Медики проводять необхідні обстеження та надають йому допомогу.

Внаслідок атаки російського безпілотника на таксі у Корабельному районі постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, інформує Херсонська ОВА. Усі потерпілі перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Серед постраждалих – дві дівчинки віком 11 та 2 роки. Обидві дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У 11-річної дитини також зафіксували уламкові поранення живота та ніг.

Поранень зазнали й троє дорослих – 46-річний водій та дві жінки, яким 32 і 36 років. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Жінки, які є матерями дівчаток, також отримали уламкові поранення ніг.

  • Вранці 1 вересня у Херсоні внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула людина. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, після чого машина загорілася.
  • За минулу добу в Херсонській області через російські атаки загинули три людини, ще 14 – дістали поранення, з них – 1 дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.
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