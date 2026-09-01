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"Зовсім кончені": Зеленський про російські атаки 1 вересня

Президент наголосив, що росіяни свідомо роблять дітей учасниками війни. 

"Зовсім кончені": Зеленський про російські атаки 1 вересня
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку росіян напередодні 1 вересня і наголосив, що росіяни свідомо роблять дітей учасниками війни. 

Сьогодні президент приїхав до відбудованого ліцею на Київщині, щоб привітати першокласників зі святом, але через тривогу усім довелося спуститись в укриття. 

"Знов тривога... На жаль, руські ну просто кончені зовсім... Перше вересня... діти... Знаєте, навіть серед ворогів є таке розуміння, що діти - це діти. А руські роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили... і будуть робити, поки не поставити їх на місце", - сказав Зеленський журналістам. 

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Президент також зазначив, що окупанти хочуть зірвати навчальний сезон.

"А також, є неприємне відчуття, коли хтось відпочиває, а хтось - бореться за життя. Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають – на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу ним не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто, коли відпустка, то відпустка", - додав Зеленський.

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  • Як повідомлялося, в ніч на 1 вересня Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару - Одещина і Київщина. Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець.
  • 1 вересня вдень росіяни знову запустили по Києву безпілотники. В результаті постраждали три людини. Також сталося загоряння в 16-поверховому будинку. 
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