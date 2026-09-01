"Зовсім кончені": Зеленський про російські атаки 1 вересня

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку росіян напередодні 1 вересня і наголосив, що росіяни свідомо роблять дітей учасниками війни.

Сьогодні президент приїхав до відбудованого ліцею на Київщині, щоб привітати першокласників зі святом, але через тривогу усім довелося спуститись в укриття.

"Знов тривога... На жаль, руські ну просто кончені зовсім... Перше вересня... діти... Знаєте, навіть серед ворогів є таке розуміння, що діти - це діти. А руські роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили... і будуть робити, поки не поставити їх на місце", - сказав Зеленський журналістам.

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Президент також зазначив, що окупанти хочуть зірвати навчальний сезон.

"А також, є неприємне відчуття, коли хтось відпочиває, а хтось - бореться за життя. Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають – на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу ним не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто, коли відпустка, то відпустка", - додав Зеленський.