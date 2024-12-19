Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна влаштувати "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб", - йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського у соцмережі Х.

Англійською для характеристики розумових та моральних якостей російського диктатора було використано слово Dumbass.

Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"

17 листопада стало відомо, що президент США Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії.

Вранці 21 листопада росіяни вчергове атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Згодом Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.

Ввечері того ж дня Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орешник", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.

В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.

Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.

За даними Міноборони Британії, Росія може мати лише кілька ракет "Орешник", які ще не надійшли у серійне виробництво.