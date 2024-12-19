Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада відкликала нардепа Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” 258 голосів.

“З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, – написав Железняк.

Фото: тг-канал Ярослав Железняк

Фото: тг-канал Ярослав Железняк

Зазначимо, під час розгляду проєкту постанови про виключення Юрія Бойка зі складу комітету з питань прав людини у парламенті сталася штовханина між депутатами «Європейської солідарності» та «Слуги народу». Про це повідомляють народні депутати з різних фракцій.

Зокрема, голова фракції «ЄС» Петро Порошенко після виступу з трибуни та заклику «вигнати ОПЗЖ з зали» почав дискусію з нардепом «Слуги народу» Микитою Потураєвим. В цей час поряд з ними почалася штовханина між співголовою фракції «ЄС» Артуром Герасимовим та нардепом «Слуги народу» Богданом Яременко. Голова правоохоронного комітету Ради та член «Слуги народу» Сергій Іонушас з іншими колегами намагався зупинити бійку. А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просив колег негайно припинити такі дії.

Зі свого боку, бійку у Раді прокоментувала Ірина Геращенко.

“Інцидент в ВР. Після того, як депутат від Слуг Георгій Мазурашу з трибуни ВР захищав Бойка і ОПЗЖ, Європейська Солідарність висловила рішучий протест цим кремлівським наративам від моно більшості. На маніпуляції слуг, що Порошенка в середу не було на голосуванні по відкликанню Бойка з комітету, Петро Порошенко розповів, що він в цей час передавав підрозділам з курського напрямку БПЛА і прилади нічного бачення”, – написала Геращенко.

Вона зазначила, що в цей час в розмову втрутився депутат від “слуг” Богдан Яременко з криками «А что, без тебе некому передать дрони?!».

“Так виходить, що нєкому, бо держава провалила забезпечення ЗСУ! Й далі слуга поліз битися до «ЄС». Правильно, не з ОПЗЖ ж їм битися. Отже, слуги засуджують і критикують допомогу ЗСУ! Слуги працюють в спайці з ОПЗЖ. А ми для них - радикали”, – розповіла Геращенко.

Нардеп додала, що її фракція готує заяву до Регламентного комітету з вимогою відсторонити депутата Яременка від пленарних засідань за хронічно не парламентську поведінку.

Фото: скрин трансляції

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Фото: скрин трансляції тг-каналу Олексія Гончаренка

Докладніше про ситуацію з відстороненням Бойка читайте в матеріалі “Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?”