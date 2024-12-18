Завтра Верховна Рада знову спробує виключити Юрія Бойка з комітету з прав людини

Юрій Бойко зустрічається з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим 22 березня 2019 року

Народні депутати зареєстрували проєкт постанови щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини.

“Відкликати Бойка Юрія Анатолійовича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир", з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, - йдеться у проєкті постанови.

У четвер регламентний комітет розгляне відповідний проєкт. Після чого має відбутися голосування у сесійній залі.

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За це проголосували лише 217 нардепів.