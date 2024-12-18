Завтра Верховна Рада знову спробує виключити Юрія Бойка з комітету з прав людини

Народні депутати зареєстрували проєкт постанови щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини.
“Відкликати Бойка Юрія Анатолійовича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир", з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, - йдеться у проєкті постанови.
У четвер регламентний комітет розгляне відповідний проєкт. Після чого має відбутися голосування у сесійній залі.
- Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За це проголосували лише 217 нардепів.
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Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
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Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
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Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
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Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.
- Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Януковича Юрій Бойко прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.