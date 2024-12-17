Очільника забороненої «ОПЗЖ» Юрія Бойка викликали на допит у СБУ після того, як він записав своє резонансне відео.
За даними наших джерел, Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви.
Власне, прямо зараз допит і відбувається. У нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві.
- Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
- Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
- Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.