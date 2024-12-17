У СБУ він має детально пояснити останні заяви.

Юрій Бойко іде на допит у СБУ

Очільника забороненої «ОПЗЖ» Юрія Бойка викликали на допит у СБУ після того, як він записав своє резонансне відео.

За даними наших джерел, Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви.

Власне, прямо зараз допит і відбувається. У нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві.

Юрій Бойко прямує на допит у СБУ

Юрій Бойко прямує на допит у СБУ