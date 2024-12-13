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На Донеччині посадовець військової частини примушував підлеглих працювати на свою родину

Якщо вони відмовлялися, посадовець погрожував відправити на передову без належної підготовки.

На Донеччині посадовець військової частини примушував підлеглих працювати на свою родину

ДБР викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Військовослужбовці виконували будівельні роботи та працювали в магазині, який належав його дружині. Якщо вони відмовлялися, посадовець погрожував відправити на передову без належної підготовки.

З січня 2023 року четверо військових працювали на родину посадовця. Вони майже два роки не виконували основні обов'язки на службі, але отримували повне грошове забезпечення, зокрема винагороду за бойові завдання. Левову частку виплат вони передавали “роботодавцю”.

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ДБР провело обшуки, зокрема за місцем проживання посадовця, та вилучило докази, що підтверджують його незаконну діяльність. Попередньо збитки держави оцінюються на суму понад 3 млн гривень. 

Розслідування триває.

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