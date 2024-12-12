Верховний Суд залишив без змін рішення про звільнення Князєва

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.
Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду та Transparency International Ukraine.
Як зазначили у ГО, це – остаточне рішення у цьому питанні в межах України.
"За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду", – йдеться у повідомленні суду.
Справа Князєва
- 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва дисциплінарної відповідальності. Тоді подання клопотання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.
- 15 серпня 2024 року Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного Суду.
- 15 травня 2023 р. Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали В. Князєва при отриманні хабаря у $2,7 млн. Голова суду отримував гроші від посередників за рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
- 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи «Фінанси та кредит» щодо передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.
- Князєв виявився найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.
- 16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.
- 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу — до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.