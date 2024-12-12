Верховний Суд залишив без змін рішення про звільнення Князєва

Це – остаточне рішення у цьому питанні в межах України.

Князєв під час засідання суду

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду та Transparency International Ukraine.

Як зазначили у ГО, це – остаточне рішення у цьому питанні в межах України.

"За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду", – йдеться у повідомленні суду.

Справа Князєва