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11 років в'язниці призначили директору стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів

Його викрили та затримали у грудні 2022 року.

11 років в'язниці призначили директору стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів
Один із організованих турнірів для окупантів у Куп'янську
Фото: Харківська облпрокуратура

11 років в'язниці призначили директору стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 67-річного чоловіка в пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на строк 11 років з конфіскацією майна", – зазначили прокурори. 

Довели, що під час силового захоплення Куп’янська збройними силами РФ очільник місцевого стадіону підтримав представників держави-агресорки. З квітня по вересень 2022 року, виконуючи обов’язки "директора", чоловік модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової "влади".

Зокрема, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній "глава" так званої "ВГА Харьковской области".

Директор стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів
Фото: Харківська облпрокуратура
Директор стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів

У грудні 2022 року правоохоронці викрили і затримали ворожого пособника. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Обвинувачений вину не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.

Обвинувальний вирок виніс Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Вирок законної сили не набрав: сторона захисту, не погоджуючись з кваліфікацією злочину, оскаржила вирок в апеляційному порядку. 

Проте прокурори наполягають на більш суворому покаранні для ворожого пособника. Наразі триває апеляційний розгляд вироку суду першої інстанції.

  • Ще шістьох зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони України, засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.
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