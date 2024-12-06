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На Хмельниччині міського голову підозрюють у причетності до махінацій із дронами для ЗСУ

Йдеться про закупівлю 1 тисячі квадрокоптерів.

На Хмельниччині міського голову підозрюють у причетності до махінацій із дронами для ЗСУ
Безпілотники
Фото: Офіс генпрокурора

На Хмельниччині міського голову підозрюють у службовій недбалості на закупівлі дронів для військових. Це призвело до збитків на 6 млн грн.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, у 2024 році міська рада провела закупівлю 1 тисячі квадрокоптерів на понад 16 млн грн для забезпечення Сил оборони України.

Майже третиною цієї суми заволодів підрядник, який суттєво «зменшив» вартість дронів, встановивши на них вдвічі дешевше й нижчої якості навігаційне обладнання – відеокамери та відеопередавачі.

Завдяки таким махінаціям на виробництві кожного безпілотника товариство "економило" від 4 до 7,5 тис грн.

Не переконавшись у відповідності поставленої підрядником техніки обумовленим характеристикам, очільник міськради підписав акти приймання-передачі. Таким чином державі завдано 6,1 млн грн збитків.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному з міських голів Хмельниччини в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Раніше підряднику повідомили про підозру у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

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