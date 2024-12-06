ППО уночі збила 32 ворожі ударні дрони

У ніч на 6 грудня сили ППО україни збили 32 і 53 запущених Росією безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що у ніч на 6 грудня 2024 року противник атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Район пусків дронів – це Орел у РФ.

Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.