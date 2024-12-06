Нічна атака на Київ: збили десятки дронів, є дані про падіння уламків

За даними КМВА, потерпілих немає.

Уночі захисники збили понад десять російських дронів, що загрожували Києву. За попередніми даними, є падіння уламків, але без серйозних руйнувань і потерпілих.

Ворог запустив БпЛА з різних напрямків, в більшості випадків – поодиноко. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.

"Прошу усіх сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття!

Бережіть себе!" – закликав він.

Повітряні сили близько 00:40 писали про бойову роботу по дронах в Київській області. Була загроза не лише для столиці, а й для Броварів та інших населених пунктів.