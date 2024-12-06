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Нацспротив: рекрутингова кампанію окупантів на ТОТ провалена

На початок грудня загарбники змогли рекрутувати близько 4 тис. українців.

Нацспротив: рекрутингова кампанію окупантів на ТОТ провалена
Окупанти провалили рекрутингову кампанію на ТОТ (ілюстративне фото)
Фото: ЦНС

Російські окупанти не змогли набрати на ТОТ України до армії РФ заплановану на 2024 рік кількість українців.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупаційна адміністрація збиралась набрати на ТОТ до лав російської армії 10 тис. українців. Втім, ці плани реалізувати не вдалось через небажання місцевих воювати проти України. Навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів не допомогло російським загарбникам.

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Уточнюється, що на початок грудня загарбники змогли рекрутувати близько 4 тис. українців. При цьому переважна більшість з них проживає на територіях, які були окуповані з 2014 року. 

“Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в Кремлі анонсували “кадрові рішення”, - підсумували в Центрі нацспротиву.

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