Росіяни за день здійснили 15 атак Нікопольщини

Сьогодні, 5 грудня, росіяни 15 разів били по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупаційні війська били по по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, 11 господарських споруд, 3 гаражі, авто і скутер. Також понівечені 3 парники, ще один – знищений, зачепило газогін.
На щастя, люди не постраждали.