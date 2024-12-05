Росіяни за день здійснили 15 атак Нікопольщини

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 5 грудня, росіяни 15 разів били по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупаційні війська били по по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, 11 господарських споруд, 3 гаражі, авто і скутер. Також понівечені 3 парники, ще один – знищений, зачепило газогін.

На щастя, люди не постраждали.