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Росіяни за день здійснили 15 атак Нікопольщини

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Росіяни за день здійснили 15 атак Нікопольщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 5 грудня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 5 грудня, росіяни 15 разів били по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупаційні війська били по по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

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Внаслідок обстрілів були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, 11 господарських споруд, 3 гаражі, авто і скутер. Також понівечені 3 парники, ще один – знищений, зачепило газогін. 

На щастя, люди не постраждали.

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