У боях на Херсонщині загинув поет, науковець та військовий Олександр Подвишенний

Український поет, науковець та військовий Олександр Подвишенний загинув 30 травня в селі Кринки на Херсонщині.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на його брата та дружину.
Капітан Олександр Подвишенний був командиром стрілецької роти 104-ї окремої бригади тероборони Рівненщини. Він був учасником Революції Гідності й війни на Донбасі, а з початку повномасштабного вторгнення обороняв північний кордон України поблизу Часового Яру та в Кринках.
Подвишенний підписав контракт ще в січні 2022 року, бо передчував початок великої війни. Був випускником першого курсу "Вишкіл капітанів" в ТРО.
Як розповів його брат Михайло, Олександр був єдиним офіцером в Кринках і 75 днів безперервно відбивав наступ ворога на лівому березі Дніпра.
За словами брата, він погодився на операцію, не вміючи добре плавати, відмовився від евакуації після поранення.
- Олександр Подвишенний жив у Рівному. Був випускником факультету "Літературна творчість" Острозької академії.
- У доробку поета було дві збірки віршів - "Горизонталі" та "Зажурена ліра", яка вийшла у 2019 році в рівненському видавництві "Волинські обереги".
- Також Подвишенний цікавився журналістикою: на сайті "Горинь.інфо" публікував свої суспільно-політичні матеріали, а також працював позаштатним кореспондентом всеукраїнської газети "День".