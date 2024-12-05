У боях на Херсонщині загинув поет, науковець та військовий Олександр Подвишенний

Він був єдиним офіцером в Кринках і 75 днів безперервно відбивав наступ ворога на лівому березі Дніпра.

Український поет, науковець та військовий Олександр Подвишенний загинув 30 травня в селі Кринки на Херсонщині.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на його брата та дружину.

Капітан Олександр Подвишенний був командиром стрілецької роти 104-ї окремої бригади тероборони Рівненщини. Він був учасником Революції Гідності й війни на Донбасі, а з початку повномасштабного вторгнення обороняв північний кордон України поблизу Часового Яру та в Кринках.

Подвишенний підписав контракт ще в січні 2022 року, бо передчував початок великої війни. Був випускником першого курсу "Вишкіл капітанів" в ТРО.

Як розповів його брат Михайло, Олександр був єдиним офіцером в Кринках і 75 днів безперервно відбивав наступ ворога на лівому березі Дніпра.

За словами брата, він погодився на операцію, не вміючи добре плавати, відмовився від евакуації після поранення.