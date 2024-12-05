На Буковині виявили елементи ворожої ракети, що не здетонували

У Дністровському районі виявили елементи ворожої ракети.

Про це повідомив голова Чернівецької ОвА Руслан Запаранюк.

"За результатами обстеження зони падіння уламків збитого ворожого обʼєкта на території Дністровського району, поза населеними пунктами, виявлено елементи ворожої ракети. Її бойова частина не здетонувала", - написав він у Telegram.

Наразі вибухотехніки провели підривні роботи.

Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає.

2 грудня в Чернівецькій області уламки ворожого дрона упали на домогосподарство.