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​Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 748 950 військових.

​Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні проти України 748 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 748950 (+1580)  
  • танків  ‒ 9506 (+13) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 19472 (+22)  
  • артилерійських систем  – 21023 (+21)  
  • РСЗВ  – 1253 (+0)  
  • засоби ППО ‒ 1020 (+0) 
  • літаків – 369 (+0)  
  • гелікоптерів  – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19977 (+31) 
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни  - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) 
  • спеціальна техніка  ‒ 3630 (+2).

Дані уточнюються.

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