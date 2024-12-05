За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні проти України 748 950 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 748950 (+1580)
- танків ‒ 9506 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 19472 (+22)
- артилерійських систем – 21023 (+21)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1020 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31)
- крилаті ракети ‒ 2855 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97)
- спеціальна техніка ‒ 3630 (+2).
Дані уточнюються.