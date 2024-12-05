Міністр: Україна постраждає від політичної кризи у Франції

Крах уряду Мішеля Барньє у Франції матиме негативний вплив на військову підтримку України. Про це попередив міністр оборони Себастьєн Лекорню, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду прем'єра.

Як пише Reuters, більшу частину допомоги з боку Франції складає застаріла техніка, яку передають нашій державі після того, як її замінюють на нову. Проте провал затвердження бюджету на 2025 рік та політична криза ставлять цю схему під загрозу.

Вже цьогоріч Париж не виконав свою обіцянку щодо виділення 3 мільярдів євро на підтримку України - реальна сума трохи перевищила 2 мільярди.

Якщо у новий 2025 рік країна зайде зі старим бюджетом, то міністерство оборони не зможе виконати свій план щодо фінансування сфери безпеки на 50 мільярдів євро. Дефіцит складе близько 3,3 мільярда євро. Це означатиме відсутність нових закупівель і, як наслідок, припинення передачі Києву озброєння.