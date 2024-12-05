Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр: Україна постраждає від політичної кризи у Франції

Відставка уряду вплине на фінансування допомоги для нашої держави.

Міністр: Україна постраждає від політичної кризи у Франції
Міністр оборони Франція Себастьєн Лекорню
Фото: ОПУ

Крах уряду Мішеля Барньє у Франції матиме негативний вплив на військову підтримку України. Про це попередив міністр оборони Себастьєн Лекорню, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду прем'єра.

Як пише Reuters, більшу частину допомоги з боку Франції складає застаріла техніка, яку передають нашій державі після того, як її замінюють на нову. Проте провал затвердження бюджету на 2025 рік та політична криза ставлять цю схему під загрозу.

Вже цьогоріч Париж не виконав свою обіцянку щодо виділення 3 мільярдів євро на підтримку України - реальна сума трохи перевищила 2 мільярди. 

Якщо у новий 2025 рік країна зайде зі старим бюджетом, то міністерство оборони не зможе виконати свій план щодо фінансування сфери безпеки на 50 мільярдів євро. Дефіцит складе близько 3,3 мільярда євро. Це означатиме відсутність нових закупівель і, як наслідок, припинення передачі Києву озброєння. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies