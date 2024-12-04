Україна надала Радбезу ООН докази, як Росія підробляє документи щодо викрадених українських дітей

Члени Ради безпеки ООН побачили докази того, як Росія підробляє документи щодо викрадених українських дітей, щоби знищити їхню ідентичність, передає «Укрінформ».

Відповідні документи продемонструвала на засіданні Радбезу радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Зарівна показала свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко. Дівчинці було 10 місяців, коли її примусово депортували із Херсонського будинку дитини, тоді незаконно удочерили, змінили ім'я і фальсифікували місце народження. Вивезенням Маргарити займалася дружина російського політичного діяча Сергія Миронова Інна Варламова.

«Подивіться на ці два документи. Ось справжнє свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко - української дитини, яка народилася в Україні. А ось що з нею зробила Росія - перейменувала на Марину Миронову, брехливо зазначивши, нібито вона народилася в Росії. Це і є російська версія гуманітарного права», - сказала Зарівна.

У своєму телеграм-каналі радниця глави ОПУ додала, що згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово всиновлені російськими сім’ями з окупованих Донецька та Луганська. Щонайменше 67 із них були змушені прийняти російське громадянство. Росіяни також робили це і в інших місцях.