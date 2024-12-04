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Російська армія атакувала з безпілотника Велетенське на Херсонщині, є жертви (оновлено)

У постраждалого вибухова травма та поранення гомілки. 

Російська армія атакувала з безпілотника Велетенське на Херсонщині, є жертви (оновлено)

У Велентенському Херсонської області російська армія атакувала з безпілотника місцевого жителя.

Оновлення. За уточненими даними, один із поранених у Велетенському — 21-річний чоловік, помер. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих серед цивільного населення Херсонщини.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 51-річний чоловік. В нього вибухова травма та поранення гомілки. 

Чоловіка госпіталізували до лікарні. 

Крім того, до лікарні звернувся житель села Томарине, котрий вночі потрапив під удар ворожого БпЛА. 22-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, поранення обличчя, плеча, стегна та гомілки. 

Херсонщина упродовж дня перебуває під російськими обстрілами. 

  • Російська армія продовжує терор населення Херсонщини. В Антонівці ворожий дрон атакував цивільного, чоловік загинув.
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