​На Донеччині в 11 населених пунктах залишається понад 120 неповнолітніх

В 11 населених пунктах Донеччини, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 126 неповнолітніх.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Найбільше – у Покровській громаді, де проживають 116 дітей. У місті Костянтинівка залишається 4 дитини, у Комарській громаді - 3 дитини, в Іллінівській громаді – 2 дитини та у Лиманській громаді – 1 дитина», - додали в ОВА.

За останній тиждень із небезпечних громад Донеччини вивезли 70 дітей з батьками. В ОВА зазначили, що у деяких населених пунктах, як-от Костянтинівці і Мирнограді виявляють неповнолітніх, яких ховають батьки.

Загалом на підконтрольній українській владі території залишається 318 тисяч цивільних мешканців. Від початку евакуації з території Донецької області евакуювались 1, 2 млн жителів. Повертались додому після евакуації, а потім виїжджали знову 243 тисячі осіб.

Наразі у 19 громадах, оголошених зоною активних бойових дій, залишаються проживати 55 тисяч людей, серед яких 362 дитини.