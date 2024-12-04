“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Донеччині в 11 населених пунктах залишається понад 120 неповнолітніх

За останній тиждень із небезпечних громад вивезли 70 дітей із батьками.

​На Донеччині в 11 населених пунктах залишається понад 120 неповнолітніх
евакуація жителів Донеччини
Фото: Донецька ОВА

В 11 населених пунктах Донеччини, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 126 неповнолітніх. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Найбільше – у Покровській громаді, де проживають 116 дітей. У місті Костянтинівка залишається 4 дитини, у Комарській громаді - 3 дитини, в Іллінівській громаді – 2 дитини та у Лиманській громаді – 1 дитина», - додали в ОВА.

За останній тиждень із небезпечних громад Донеччини вивезли 70 дітей з батьками. В ОВА зазначили, що у деяких населених пунктах, як-от Костянтинівці і Мирнограді виявляють неповнолітніх, яких ховають батьки.

Загалом на підконтрольній українській владі території залишається 318 тисяч цивільних мешканців. Від початку евакуації з території Донецької області евакуювались 1, 2 млн жителів. Повертались додому після евакуації, а потім виїжджали знову 243 тисячі осіб.

Наразі у 19 громадах, оголошених зоною активних бойових дій, залишаються проживати 55 тисяч людей, серед яких 362 дитини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies