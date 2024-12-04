​Кримінальний авторитет часів Януковича "Армен Горлівський" отримав підозру від СБУ

Він також відомий тим, що постачав "тітушок" на антимайдан під час Революції гідності.

Служба безпеки та Нацполіція задокументували нові злочини Армена Саркісяна - кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій території та співпрацює з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Саркісян (відомий як Армен Горлівський) входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича. З травня 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Після початку повномасштабної війни Саркісян за завданням ФСБ - створив нове збройне формування для війни проти України - "окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ»". Його основу складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. Для вербування в’язнів Саркісяна призначили так званим "смотрящим" за тюрмами на окупованій частині Донеччини.

За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину.

Також відомо, що Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій.

Наразі йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).