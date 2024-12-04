​Кримінальний авторитет часів Януковича "Армен Горлівський" отримав підозру від СБУ

Служба безпеки та Нацполіція задокументували нові злочини Армена Саркісяна - кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій території та співпрацює з російськими окупантами.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Саркісян (відомий як Армен Горлівський) входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича. З травня 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.
Після початку повномасштабної війни Саркісян за завданням ФСБ - створив нове збройне формування для війни проти України - "окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ»". Його основу складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. Для вербування в’язнів Саркісяна призначили так званим "смотрящим" за тюрмами на окупованій частині Донеччини.
За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину.
Також відомо, що Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій.
Наразі йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).
- Армен Саркісян - відома в кримінальних колах особа. Вважається людиною Юрія Іванющенка. У 2009-2010 роках ніби отримав титул "наглядача" за Горлівкою. Віце-президент Федерації боксу в Горлівці. Саме Горлівку ЗМІ називають основним постачальником "тітушок" на антимайдан під час Революції гідності.
- "Тітушки" Саркісяна, за даними ЗМІ, причетні до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, а також вбивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака. Вони також активно брали участь у подіях "російської весни" - зокрема, проросійських мітингах, захопленні Горлівського МВВС.
- У 2018 році з'явилася інформація, що Саркісян був затриманий у Франції. Однак, наступного дня він спростував своє затримання і заявив, що не їздив до Франції. Пізніше з'ясувалося, що затриманий - повний тезко Саркісяна.