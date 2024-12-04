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Росіяни скинули вибухівку на цивільного у передмісті Херсона

Внаслідок російського терору чоловік загинув. Також збільшилася кількість поранених через попередній обстріл.

Росіяни скинули вибухівку на цивільного у передмісті Херсона
Фото: Google Maps

Російська армія продовжує терор населення Херсонщини. В Антонівці ворожий дрон атакував цивільного, чоловік загинув.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Травми, несумісні з життям, внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона отримав 67-річний чоловік", — повідомляє він.

Також відомо, що внаслідок ранкового обстрілу РФ в Антонівці поранень зазнали ще двоє людей. 79-річну жінку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча. Наразі вона дообстежується. Чоловік 60 років сам звернувся до лікарів. В нього мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

  • Херсонська область щодня потерпає від обстрілів російської армії. Ворог б'є по цивільній та критичній інфраструктурі, також ціллю окупантів стали мирні жителі області та Херсона. 
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