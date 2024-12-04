Головне за ніч та ранок середи, 4 грудня: понад 190 зіткнень, початок серійного виробництва "Паляниці"

Нічна повітряна атака, 192 бойових зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У Вінницькій області через російський дрон зайнявся будинок.

Українська ракета-дрон “Паляниця” вийшла у серійне виробництво, написав у блозі на LB.ua міністр оборони Рустем Умєров.

Урядовець нагадав, що “Паляниця” є розробкою приватного стартапу, і назвав результати роботи приватних оборонних підприємств “неймовірними”.

“Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні”, - зазначив Умєров. Це приклад того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети, додав він.

Докладніше – в новині.

Українська протиповітряна оборона у ніч на 4 грудня ліквідувала 29 із 50 запущених Росією "шахедів". Захисники збивали ворожі дрони у 9 областях.

У Повітряних силах України зазначили, що росіяни атакували територію України керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області і 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово у Росії.

Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, 1 – вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 192 боєзіткнення.

Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п’ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб; також українські захисники відбили тридцять ворожих атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1670 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника від початку вторгнення склали близько 747 370 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У російському полоні загинув мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Він потрапив туди в березні 2022 року, коли поїхав допомагати затриманим окупантами гірникам.

13 березня йому повідомили про затримку росіянами автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Міський голова поїхав їм на допомогу, повідомили в Запорізькій ОВА. "Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", – повідомили в ОВА.

2 роки і вісім місяців мера утримували в полоні. Його тіло передали Україні під час нещодавнього обміну.

"Громада тричі обирала Євгенія Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення рф до України", – додали в ОВА.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило про рішення 19-ої сесії комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини включити українську писанку до списку надбань людства.

Номінування традиції та мистецтва оздоблення яєць розпочалося ще у 2017 році і відбувалося за активної участі Естонії.

Писанка стала четвертим елементом від України у списку світової нематеріальної культурної спадщини, який загалом налічує 611 позицій. Раніше ЮНЕСКО визнало значимість для людства петриківського декоративного живопису, традиції косівської мальованої кераміки та кримськотатарський орнамент орьнек.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!