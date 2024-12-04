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Україна має спільні проєкти з Італією і Бельгією у виробництві ракет, - Умєров

Активно розвивається й власний ракетний потенціал, зазначив міністр.

Україна має спільні проєкти з Італією і Бельгією у виробництві ракет, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Україна, розвиваючи власний ракетний потенціал, інтегрується у європейську оборонну промисловість, локалізуючи у себе виробництво іноземних технологій. Про це у блозі на LB.ua написав міністр оборони Рустем Умєров

Зокрема, він відзначив два спільних проєкти у ракетній програмі: із Італією, який передбачає участь українських виробників у збільшенні виробничих потужностей; та з Бельгією - щодо виробництва зенітних комплексів та ракет на українських підприємствах.

Така співпраця, за словами міністра, забезпечує доступ до передових розробок і сприяє модернізації української оборонної індустрії.

“У сучасній війні ракети є ключовим елементом для завдання ударів у глибокий тил противника. Попри ефективність дронів, їхня потужність обмежена. Крім того, використання іноземних ракет часто потребує узгодження з партнерами. Тут і проявляється стратегічна важливість власних ракет. Українські крилаті та балістичні ракети дозволять нашим Збройним Силам діяти незалежно, завдаючи точкових ударів по ключових об’єктах ворога. Це не лише посилює нашу оборону, але й створює ефективний механізм стримування агресора”, - заявив Умєров. 

Також він повідомив про вихід у серійне виробництво ракети-дрона українського виробництва “Паляниця” та масштабування виробництва крилатих ракет Р-360 комплексу «Нептун». 

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