Генштаб: на фронті за добу відбулося 192 боєзіткнення

Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Курахівському напрямку.

Розпочалась тисяча п’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

За наявною інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 64 авіаційних ударів, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив близько 4900 обстрілів, з них 172 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2119 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Одноробівка, Висока Яруга, Глибоке, Глушківка, Іванівка, Ківшарівка, Серебрянка, Білокузьминівка, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк, Бересток, Петрівка, Покровськ, Олександро-Калинове, Стара Миколаївка, Мирноград, Костянтинопольське, Дачне, Улакли, Дніпроенергія та Велика Новосілка.

Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

44 атаки, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п’ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб; також українські захисники відбили тридцять ворожих атак.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.