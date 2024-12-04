По Запорізькій області росіяни вдарили майже 400 разів за добу

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

165 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

8 обстрілів із РСЗВ завдали окупанти по території Новоданилівки, Новоандріївки та Новодарівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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