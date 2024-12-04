По Запорізькій області росіяни вдарили майже 400 разів за добу

Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю.
214 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
8 обстрілів із РСЗВ завдали окупанти по території Новоданилівки, Новоандріївки та Новодарівки.
165 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- За словами Федорова, будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, і сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованими раніше.