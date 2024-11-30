Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що на Запоріжжі триває будівництво сучасних фортифікаційних споруд, місцева влада спільно з Генштабом розробили нову оборонну систему області, передає Укрінформ.
Він зазначив, що частина укріплень була зведена ще влітку, в строки, встановлені військовим командуванням.
“Після того ми з військовими, Генштабом розробили нову оборонну систему Запорізької області. Безпосередньо оборону обласного центру – і майже закінчили будівництво оборони. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів, аби зробити область добре укріпленою”, – розповів Федоров.
За його словами, сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованим раніше. Насамперед ідеться про захист від ворожих безпілотників, адже зараз основна загроза – саме дрони різної модифікації.
Керівник області також нагадав, що цього тижня ОВА передала військовим понад 800 одиниць техніки та обладнання, серед яких: FPV-дрони та безпілотні комплекси, автівки та зимова гума, зарядні станції, акумулятори та інші засоби для зимових умов.
- Нещодавно Кабмін виділив понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку.
- У жовтні уряд схвалив проєкт закону щодо примусового позбавлення права на землю для будівництва фортифікацій. Така можливість буде передбачена правовим режимом воєнного стану.
- У листопаді Бюро економічної безпеки повідомляло, що бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій. Військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи.