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Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров

Він запевняє, що сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованими раніше.

Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Іван Федоров
Фото: Вікі

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що на Запоріжжі триває будівництво сучасних фортифікаційних споруд, місцева влада спільно з Генштабом розробили нову оборонну систему області, передає Укрінформ. 

Він зазначив, що частина укріплень була зведена ще влітку, в строки, встановлені військовим командуванням.

“Після того ми з військовими, Генштабом розробили нову оборонну систему Запорізької області. Безпосередньо оборону обласного центру – і майже закінчили будівництво оборони. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів, аби зробити область добре укріпленою”, – розповів Федоров.

За його словами, сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованим раніше. Насамперед ідеться про захист від ворожих безпілотників, адже зараз основна загроза – саме дрони різної модифікації.

Керівник області також нагадав, що цього тижня ОВА передала військовим понад 800 одиниць техніки та обладнання, серед яких: FPV-дрони та безпілотні комплекси, автівки та зимова гума, зарядні станції, акумулятори та інші засоби для зимових умов.

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