Ворог вдарив по Мирнограду Донецької області: є поранені та загиблі

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У суботу вранці, 30 листопада, російська армія завдала артилерійського обстрілу по місту Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль", — зазначає Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула і 3 — поранені. На місці працюють всі відповідальні служби.

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", — наголошує очільник ОВА.