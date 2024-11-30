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Ворог вдарив по Мирнограду Донецької області: є поранені та загиблі

Внаслідок артобстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Ворог вдарив по Мирнограду Донецької області: є поранені та загиблі
обстріли Мирнограда
Фото: прокуратура Донецької області

У суботу вранці, 30 листопада, російська армія завдала артилерійського обстрілу по місту Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль", — зазначає Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула і 3 — поранені. На місці працюють всі відповідальні служби.

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", — наголошує очільник ОВА.

  • Російська армія продовжує масовано обстрілювати населені пункти Донецької області, внаслідок чого гинуть цивільні люди. Донецька ОВА оголосила примусову евакуацію. Водночас у Покровську та Курахово досі залишаються тисячі людей.
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