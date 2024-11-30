Рух через дамбу Кременчуцької ГЕС перекрито для ремонтних робіт

Рух дамбою Кременчуцької ГЕС у місті Світловодськ Кіровоградської області повністю перекрито через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті.

"Розроблена тимчасова схема організації дорожнього руху. Передбачений маршрут об'їзду територіями трьох областей", - йдеться в повідомленні.

Маршрут пролягає територією Кіровоградської (по автомобільних дорогах загального користування державного значення М-22 – М-30 – Н-01), Черкаської (автодороги Н-01 – Н-16 – Н-08) та Полтавської (автодорога Н- 08) областей.

Дорожні знаки індивідуального проектування 5.63 із зображенням схеми об'їзду для інформування водіїв будуть встановлені на основних транспортних вузлах у регіонах.

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС за 1 млрд грн. За умовами угоди, "Укрсталь конструкція" до кінця 2025 року має збудувати споруди протидронового захисту.