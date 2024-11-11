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ОВА: росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища на Донеччині

Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. 

ОВА: росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища на Донеччині
Курахівське водосховище
Фото: uk.wikipedia.org

Російська армія пошкодила греблю Курахівського водосховища в Донецькій області. Наразі підтоплень житла не зафіксовано.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В ОВА зазначають, що удар по греблі Курахівського водосховища потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і в Дніпропетровській області.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!", — наголошує Філашкін.

ОВА продовжує моніторинг рівня води у річці і готова до будь-якого розвитку подій.

  • Вдень 11 листопада у Telegram-каналах поширилася інформація, щоТернівська дамба Курахівського водосховища підірвана .
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