Костянтин Єлісєєв: «Путін не розуміє, чого чекати від Трампа. І це вже непогано»

Аналізуючи нинішню перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США , слід утримуватися від панічних настроїв, упевнений Надзвичайний і Повноважний Посол України Костянтин Єлісєєв. Під час першого трампівського президентства він працював заступником голови Офісу Президента України. Тоді, згадує дипломат, екстравагантність республіканця шокувала весь світ і навіть американський політикум. Сьогодні його прихід до влади просто означає, що Україні треба змінювати підходи. Як саме, Костянтин Єлісєєв розповів під час панельної дискусії в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Офісу Президента до 2019 року

Як сприймати перемогу Трампа

«Спокійно... Головне, що відбувся демократичний вибір американського народу. І ми повинні бути готові працювати з будь-яким президентом США, незалежно від прізвища чи політичної приналежності.

Для нас завжди була таким бетоном, базою для союзницьких відносин зі США двопартійна підтримка. Тому треба далі цю двопартійну підтримку не лише промотувати, зміцнювати, але й наповнювати конкретним змістом», — відзначив Єлісєєв.

Він також зауважив, що рішення, зокрема в Сенаті (де республіканці зміцнили свою більшість. — Ред.), ухвалюються не простою більшістю. У деяких випадках вони вимагають і 60 % голосів, тому певна можливість checks and balances system (система стримувань і противаг. — Ред.) залишається.

До того ж Костянтин Єлісєєв згадав цікаву деталь: саме за часів Дональда Трампа і республіканської адміністрації Україна свого часу отримала томос про автокефалію української церкви.

«Вони дуже нам допомогли. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек багато приїздив в Україну і дуже допоміг», — розповів дипломат, не вдаючись у деталі.

А те, що новообраний американський президент є «проповідником стратегії невизначеності», в якомусь сенсі грає на руку Україні, відзначив Єлісєєв.

«Тому що Путін зараз не розуміє, чого від нього (Трампа. — Ред.) чекати. І це теж непогано. Дехто каже, що він полюбляє Путіна. Є таке. Але, пам'ятаєте, 2023 року він сказав, що «Путін — розумний хлопець, але зробив катастрофічну помилку»? Тоді це обурило росіян. Тож треба спокійно працювати і нав'язувати наш наратив», — каже посол.

«Ну і давайте не забувати, що саме за Трампа ми почали ідею, яку зараз підтримав президент Зеленський, — peace through strength, тобто мир через силу. Я думаю, що цю концепцію треба розвивати», — додав Єлісєєв.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний Повноважний Посол України, заступник голови Офісу Президента до 2019 року

Як будувати комунікацію з новою владою

На думку Костянтина Єлісєєва, багато що залежатиме від команди, яку сформує новий президент. З іншого боку, як це було за минулої каденції, коли Трамп змінив чотирьох радників з питань національної безпеки і двох держсекретарів, можлива періодична ротація команди, до чого теж треба ставитися з розумінням і прилаштовуватися.

Зі самим Трампом, зазначає дипломат з власного досвіду, важливо будувати відносини довіри «і на довірі можна вирішувати багато речей». А ще, додає Єлісєєв, республіканець — людина business-oriented, з ним важливо говорити простою і зрозумілою мовою.

«Коли ми готували тези, говорили з ним короткими реченнями, уникали незрозумілих фраз. Якщо, наприклад, говорили про Крим, не вживали слова «анексія», він цього не розуміє, за всієї поваги до нього. Ми прямо казали: Путін вкрав Крим. Ось слово «вкрав» для нього як business-oriented людини — це шок. Украв — це ненормально. Це погано», — розповів колишній заступник голови адміністрації президента.

Він також підтримав тезу про те, що Україна має активізувати свою діяльність з налагодження двосторонньої комунікації, не чекаючи на процедуру офіційної інавгурації.

«Тут ми маємо виступати як єдина збірна команда. Активно використовувати всі свої зв'язки. Давайте не забувати, що Республіканська партія є членом певних союзів. Дуже важлива парламентська дипломатія», — наголосив Єлісєєв.

Під час побудови комунікаційних ланцюжків варто не забувати й про українську громаду, зауважив він. Цей ресурс, наголосив посол, недовикористаний.

Фото: Макс Требухов

А ще конче необхідно, на його думку, показати, що ми успішно боремося з корупцією.

«На жаль, у сприйняті Трампа Україна — досі корумпована країна. У ті часи (першого президентства. — Ред.) він казав, що орієнтується на «деяких людей». Коли питаєш, де ви взяли цю інформацію — йому «сказали друзі». А друзі в нього з Росії, російськомовні. Він інколи їм довіряє, орієнтується на них», — розповів дипломат і підкреслив, що потрібно брати до уваги й оточення майбутнього американського президента.

Крім того, акцентував посол, Трамп уникатиме будь-якої конфліктності з Росією. Змінити цю позицію, зазначає він, можуть деякі червоні лінії. Однією для новообраного президента є ядерна зброя, тож ці червоні лінії треба чітко окреслювати.

У будь-яких перемовинах з Трампом, наголосив Єлісєєв, важливо зацікавити його тим, чому йому це вигідно.

«Рано чи пізно постане питання того ж invitation to NATO. Треба казати, не чому це важливо для України. Його це не цікавить. За всієї поваги. Йому треба довести, чому це вигідно американській стороні.

Ми (2016-го. — Ред.) починали з економічного базису, збільшення робочих місць. Тоді в нас була ідея, яку потім критикували, але я вважаю, це була правильна ідея. Ми купили пенсільванське вугілля. Уклали контракт на постачання електровозів, теж у Пенсільванії. І Трамп любив на мітингах пізніше розповідати: «Бачите, я в Пенсільванію приніс робочі місця, тепер пенсільванське вугілля везеться на пенсільванських локомотивах в Україну».

Або ще відома фраза, коли він приходив на зустріч і несподівано порушував питання, що Крим — російський. Його питають, чому, звідки ви це взяли? «Там російською розмовляють», — каже. І коли йому відповідають, що в Техасі розмовляють іспанською, це ж не означає, що він належить іншій країні, Техас — американський. Він починає все розуміти», — розповів дипломат.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Офісу Президента до 2019 року

З огляду на актуальну ситуацію, на думку Костянтина Єлісєєва, доведеться перегрупувати й українську дипломатію у Вашингтоні.

«Я поважаю дуже Оксану Маркарову. Вона молодець, працює не покладаючи рук. Але треба подивитися, наскільки їй вдаватиметься будувати діалог з новою американською адміністрацією. Це нормальна ситуація. Я думаю, 99 % послів США будуть замінені. Скажімо чесно. І серед них багато буде політичних призначенців. Така ситуація, це життя. В Америці, тільки-но приходить нова адміністрація, все міняється, це не новина», — каже дипломат.

Зміни торкнуться й фінансової допомоги Україні, упевнений Єлісєєв.

«Ви знаєте, яка буде відповідь Трампа. Він ставиться до цього ретельно. Тому треба подумати над тим, щоб відновити або подавати як нову ідею лендлізу. Зробити це питання максимально амбітним», — заявив дипломат.

Водночас, зауважив він, президентство Трампа має стати каталізатором безпекового дорослішання Європи. «Усе-таки Європа має відчути, що відповідальність за свій мир і безпеку вона має брати на себе. І такі заяви вже були.

Я думаю, що Байден буде намагатися зараз розподілити відповідальність. Змушуватиме європейські країни платити більше, зокрема, до бюджету Альянсу. Зараз стеля, по-моєму, 2 %, йтиметься про 3, а то й більше», — упевнений посол.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Офісу Президента до 2019 року

Ну і, звісно, підкреслює він, головне в цьому всьому починати із себе — надважливо нарешті об’єднатися й демонструвати єдність.

«Треба робити те, що нам належить і ми можемо реально робити в країні. Ми маємо бути сильними. Поважають сильних і об’єднаних. Це, до речі, політика Трампа. Тому це меседж і владі. Давайте ми все-таки нарешті покажемо, що ми сильні і єдині», — наголосив Єлісєєв.

Загалом, резюмував він, за всієї екстравагантності Трампа з ним можна домовлятися.

«Тому я не хотів би казати, що це провал і все пропало. Я думаю, що все буде добре. Але має бути єдність усередині країни. Маємо показати, що ми сильні. Він любить сильних.

І нарешті ключове. Я думаю, що Володимиру Олександровичу треба терміново брати уроки гри в гольф. Я не шуткую. Терміново. Це один з елементів побудови довіри. Це допоможе», — зауважив дипломат.