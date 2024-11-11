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Боррель: "До кінця року ЄС зможе поставити Україні мільйон снарядів"

Євросоюз вже надав нашій державі понад 980 тисяч артилерійських снарядів. 

Боррель: "До кінця року ЄС зможе поставити Україні мільйон снарядів"
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз надасть Україні обіцяний 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця цього року.

Про це повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у інтерв'ю Європейській правді. 

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", – сказав він.

Глава євродипломатії додав, що на додаток до цього є багато боєприпасів, які були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами, плюс чеська ініціатива, яка працює, хоча і не так швидко, як очікували.

Загалом до кінця року Євросоюз поставить в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

За його словами, якщо ЄС вийде "на крейсерську швидкість" у виробництві, то зможе продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів.

"Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність", – наголосив Боррель. 

  • У березні минулого року ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні. Проте згодом з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою.
  • У Євросоюзі називали різні причини відставання від плану. Одні стверджували, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягали на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.
  • Згодом стало зрозуміло, що до кінця березня Україна отримає пів мільйона боєприпасів від ЄС.
  • Тоді ж Єврокомісія виділила пів мільярда євро для підтримки виробництва боєприпасів.
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