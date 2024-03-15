​Єврокомісія виділила пів мільярда євро для підтримки виробництва боєприпасів

Це дозволи оборонному комплексу ЄС збільшити потужності виробництва боєприпасів до 2 мільйонів на рік до кінця 2025 року.

Європейська комісія виділила 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів.

Як ідеться на сайті Єврокомісії, це дозволить європейській оборонній промисловості збільшити потужності виробництва боєприпасів до 2 мільйонів на рік до кінця 2025 року.

Комісія також запустила Робочу програму інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою загальних закупівель (EDIRPA) та четверту щорічну Робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF).

Загальний бюджет цих програм становить майже 2 мільярди євро.

Комісія завершила оцінку відповідно до Регламенту ASAP у рекордно короткі терміни та відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність боєприпасів.

Відібрані проєкти охоплюють п'ять областей: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікацію випробувань та відновлення. Їх профінансують на 513 мільйонів євро із бюджетів ЄС та Норвегії. Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості за допомогою спільного фінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок постачання становитиме близько 1,4 мільярда євро.

ASAP приділяє особливу увагу пороху та вибуховим речовинам та виділить на них близько трьох чвертей програми. Програма підтримуватиме проєкти, що збільшують річну виробничу потужність більш ніж на 10 000 тонн пороху та більш ніж на 4 300 тонн вибухових речовин. З цією метою ЄС інвестує 248 мільйонів євро у потужності з виробництва пороху та 124 мільйони євро у потужності з виробництва вибухових речовин.

Завдяки вже вжитим заходам річна потужність європейського виробництва 155-мм снарядів у січні цього року досягла 1 мільйона на рік.

Очікується, що угоди про гранти з відібраними заявниками будуть підписані у травні 2024 року.