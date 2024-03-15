Туреччина та Ірак досягли угоди щодо боротьби з курдськими бойовиками

Туреччина та Ірак досягли знакової безпекової угоди щодо придушення курдських бойовиків, які переховуються у горах північного Іраку, пише Bloomberg з посиланням на спільну заяву.
Анкара привітала рішення Іраку назвати Робітничу партію Курдистану (РПК) “забороненою організацією”, і дві країни обговорили заходи проти групи.
Туреччина давно намагається перешкодити курдським бойовикам, яких США та Європейський Союз назвали терористами, використовувати Північний Ірак як плацдарм для атак у їхній десятирічній війні за автономію на переважно курдському південному сході Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має відвідати Багдад у квітні. Ірак і Туреччина також намагаються переконати країни Перської затоки допомогти профінансувати торговельний шлях вартістю 17 мільярдів доларів, що простягається від південної іракської провінції Басра до Туреччини, а потім до Європи.
Сторони кажуть, що коридор може стати альтернативою відправленню товарів з Азії до Європи з огляду на труднощі з доставкою через Червоне море внаслідок нападів на судна з боку бойовиків-хуситів.
Візит Ердогана до Іраку та угода про безпеку можуть допомогти вирішити суперечку, через яку минулого року було зупинено постачання нафти з Курдистану до турецького порту Джейхан. Це щодня позбавляє світові ринки майже півмільйона барелів сирої нафти.
- Раніше стало відомо, що Ердоган хоче створити прикордонну буферну зону з Іраком і Сирією для боротьби із загрозою курдського сепаратизму з обох країн. Операція, яка, за прогнозами розпочнеться наприкінці весни, буде спрямована проти курдів, які переховуються на горі Гара.
- Зрештою Анкара прагне створити коридор безпеки довжиною до 40 кілометрів уздовж спільного кордону.
- Ердоган планує використати її для зміцнення підтримки націоналістів перед місцевими виборами 31 березня, щоб спробувати відновити контроль над великими містами, включно зі Стамбулом і Анкарою, які він програв головній опозиційній партії на виборах 2019 року.