Туреччина та Ірак досягли угоди щодо боротьби з курдськими бойовиками

Туреччина та Ірак досягли знакової безпекової угоди щодо придушення курдських бойовиків, які переховуються у горах північного Іраку, пише Bloomberg з посиланням на спільну заяву.

Анкара привітала рішення Іраку назвати Робітничу партію Курдистану (РПК) “забороненою організацією”, і дві країни обговорили заходи проти групи.

Туреччина давно намагається перешкодити курдським бойовикам, яких США та Європейський Союз назвали терористами, використовувати Північний Ірак як плацдарм для атак у їхній десятирічній війні за автономію на переважно курдському південному сході Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має відвідати Багдад у квітні. Ірак і Туреччина також намагаються переконати країни Перської затоки допомогти профінансувати торговельний шлях вартістю 17 мільярдів доларів, що простягається від південної іракської провінції Басра до Туреччини, а потім до Європи.

Сторони кажуть, що коридор може стати альтернативою відправленню товарів з Азії до Європи з огляду на труднощі з доставкою через Червоне море внаслідок нападів на судна з боку бойовиків-хуситів.

Візит Ердогана до Іраку та угода про безпеку можуть допомогти вирішити суперечку, через яку минулого року було зупинено постачання нафти з Курдистану до турецького порту Джейхан. Це щодня позбавляє світові ринки майже півмільйона барелів сирої нафти.