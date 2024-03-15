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Туреччина та Ірак досягли угоди щодо боротьби з курдськими бойовиками

Анкара привітала рішення Іраку назвати Робітничу партію Курдистану (РПК) “забороненою організацією”.

Туреччина та Ірак досягли угоди щодо боротьби з курдськими бойовиками
Фото: EPA/UPG

Туреччина та Ірак досягли знакової безпекової угоди щодо придушення курдських бойовиків, які переховуються у горах північного Іраку, пише Bloomberg з посиланням на спільну заяву.

Анкара привітала рішення Іраку назвати Робітничу партію Курдистану (РПК) “забороненою організацією”, і дві країни обговорили заходи проти групи.

Туреччина давно намагається перешкодити курдським бойовикам, яких США та Європейський Союз назвали терористами, використовувати Північний Ірак як плацдарм для атак у їхній десятирічній війні за автономію на переважно курдському південному сході Туреччини.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має відвідати Багдад у квітні. Ірак і Туреччина також намагаються переконати країни Перської затоки допомогти профінансувати торговельний шлях вартістю 17 мільярдів доларів, що простягається від південної іракської провінції Басра до Туреччини, а потім до Європи.

Сторони кажуть, що коридор може стати альтернативою відправленню товарів з Азії до Європи з огляду на труднощі з доставкою через Червоне море внаслідок нападів на судна з боку бойовиків-хуситів.

Візит Ердогана до Іраку та угода про безпеку можуть допомогти вирішити суперечку, через яку минулого року було зупинено постачання нафти з Курдистану до турецького порту Джейхан. Це щодня позбавляє світові ринки майже півмільйона барелів сирої нафти.

  • Раніше стало відомо, що Ердоган хоче створити прикордонну буферну зону з Іраком і Сирією для боротьби із загрозою курдського сепаратизму з обох країн. Операція, яка, за прогнозами розпочнеться наприкінці весни, буде спрямована проти курдів, які переховуються на горі Гара.
  • Зрештою Анкара прагне створити коридор безпеки довжиною до 40 кілометрів уздовж спільного кордону.
  • Ердоган планує використати її для зміцнення підтримки націоналістів перед місцевими виборами 31 березня, щоб спробувати відновити контроль над великими містами, включно зі Стамбулом і Анкарою, які він програв головній опозиційній партії на виборах 2019 року. 
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