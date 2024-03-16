Росія б'є рекорди зі зростання кількості чоловіків з інвалідністю, – британська розвідка

З 2022 по 2023 роки в Росії зафіксоване рекордне зростання кількості російських чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

Згідно з аналізом Vorstka, даних Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування Росії, з 2022 по 2023 роки відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Зокрема, у 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю у віці31-59 років. У 2023 році ця цифра зрослана 30% (507 тис. осіб).

За даними розвідки, збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, швидше за все, пов’язане із зростанням військовослужбовців.

"Це майже напевно так. Значну більшість із понад 355 тис. втрат, які зазнали Збройні сили Росії внаслідок конфлікту в Україні, становлять поранені військовослужбовці", – зазначають у розвідці Британії.

Також розвідка Британії нагадує й про те, що середньодобова кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на медичні та соціальні служби України", – відзначає розвідка.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 429 580 військових.