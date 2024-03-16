Британському прем'єру піднімуть зарплатню на 5,5%

Ріші Сунака критикують за те, що він погодився на зростання доходу, яке перевищує рівень інфляції.

Члени британського парламенту, серед яких і прем'єр-міністр Ріші Сунак, у квітні почнуть отримувати вищу заробітню платню.

Як пише The Guardian, незалежна комісія вирішила збільшити дохід депутатів до 91 364 фунтів стерлінгів на рік або ж на 5,5% порівняно з попередніми ставками. Це не відповідає рівню інфляції, який у січні становив 4%, а також значно більше, аніж підвищення на 2,9%, яке парламентарі отримали минулоріч.

Речник прем'єра заявив, що Сунак погодиться на перегляд зарплати, але наголосив, що дохід за перебування на міністерській посаді, який становить близько 80 тисяч фунтів на рік і додається до окладу в Палаті громад, зростати не буде.

Критики Сунака вказують на те, що у 2023 році загальний дохід прем'єра, який має численні інвестиції в активи у Сполучених Штатах, становив понад 2,2 млн фунтів. Очільнику уряду закидають "відірваність від своїх виборців, які перебувають у важкій фінансовій ситуації".