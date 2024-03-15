Міністр оборони Литви йде у відставку

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас йде у відставку.
Про це повідомляє BNS.
“Прес-служба литовського уряду підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала прохання про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що коментарі до рішень прем'єр-міністра будуть подані в понеділок, 18 березня
Завтра, 16 березня, Анушаускас зустрічається з президентом Науседою. Про цю зустріч просив міністр Анушаускас.
Сам Арвідас Анушаускас заявив, що повідомить про причини зустрічі в суботу.