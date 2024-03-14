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Сейм Литви хоче заборонити імпорт російського та білоруського зерна на рівні Євросоюзу

Сейм ухвалив резолюцію з відповізним закликом.

Сейм Литви хоче заборонити імпорт російського та білоруського зерна на рівні Євросоюзу
Фото: ЕРА/UPG

14 березня Сейм Литви ухвалив резолюцію із вимогою заборонити на рівні ЄС імпорт російських та білоруських агрокультур.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.

Парламентарі звернулися до Єврокомісії із закликом терміново розробити законопроєкт щодо заборони імпорту російського та білоруського зерна до ЄС. Також Сейм звернувся до інших євроінституцій з проханням підтримати такі санкції.

Також резолюція пропонує розглянути можливість заборонити імпорт харчових продуктів російського та білоруського походження до Європи, натомість — використовувати українську продукцію.

У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.

Парламентарі Литви просять Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного застосування заборони на всій території Євросоюзу.

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