Politico: три країни Євросоюзу виступили проти купівлі Україні зброї за прибуток від заморожених активів

Три країни Євросоюзу виступили проти пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток від заморожених активів Росії на купівлю зброї для України, пише Politico.
Це відбулося на тлі чуток про те, що пропозицію використати заморожені активи представлять ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня. Питання полягає в тому, використати близько 3 млрд євро на відновлення України чи на закупівлю боєприпасів.
Мальта, Люксембург і Угорщина висловили застереження щодо останнього варіанту під час зустрічі 27 послів ЄС у середу, зазначили журналісти з посиланням на анонімного європосадовця.
"Вони сказали, що готовність фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів української зброї, що скорочується, ускладнила переговори, оскільки була загальна згода, що вони мають йти на відновлення", – йдеться у матеріалі.
- За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Нещодавно прем'єр України також повідомив, що конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.
- Поки що готовність використати прибуток від заморожених активів оголосила Бельгія.