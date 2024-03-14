Politico: три країни Євросоюзу виступили проти купівлі Україні зброї за прибуток від заморожених активів

Серед країн ЄС немає одностайності щодо того, чи треба за ці кошти купувати зброю, чи віддати кошти на відновлення України.

Три країни Євросоюзу виступили проти пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток від заморожених активів Росії на купівлю зброї для України, пише Politico.

Це відбулося на тлі чуток про те, що пропозицію використати заморожені активи представлять ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня. Питання полягає в тому, використати близько 3 млрд євро на відновлення України чи на закупівлю боєприпасів.

Мальта, Люксембург і Угорщина висловили застереження щодо останнього варіанту під час зустрічі 27 послів ЄС у середу, зазначили журналісти з посиланням на анонімного європосадовця.

"Вони сказали, що готовність фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів української зброї, що скорочується, ускладнила переговори, оскільки була загальна згода, що вони мають йти на відновлення", – йдеться у матеріалі.