З Трампа зняли три звинувачення у штаті Джорджія - залишилося ще десять

Колишньому президенту закидають втручання у вибори в штаті, де він програв Джо Байдену.

Чергова судова перемога для Дональда Трампа, нехай і скромна: у штаті Джорджія з колишнього президента США зняли 3 із 13 кримінальних звинувачень.

Як зазначає BBC, Трампа та 19 його поплічників вважають причетними до втручання у вибори у 2020 році. У Джорджії мільярдер зрештою поступився Джо Байдену, що стало важливою складовою його поразки у боротьбі за Білий дім.

Прокуратура нарахувала загалом 41 пункт звинувачення, з яких 13 стосувалися безпосередньо Трампа. Тепер їх стало десять. Суддя Скотт МакАффі вирішив, що за трьома статтями немає достатніх доказів злочину.

Республіканець відкидає усі висновки прокуратури, вважаючи їх політично мотивованими та спрямованими на те, щоб завадити йому брати участь у виборах цьогоріч.