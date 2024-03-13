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Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем та проблемами, - Зеленський

Це обов’язок місцевої влади, усіх державних і комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади.

Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем та проблемами, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Сумах “шахед” вдарив по житловому будинку, Кривий Ріг росіяни атакували ракетами, у Мирнограді авіабомба влучила в житловий будинок. Кожен із цих ударів забрав життя людей. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Була сьогодні й окрема розмова щодо Одеси – щодо допомоги людям після руйнування будинку на проспекті Добровольського. Як і домовлялися, обласна влада та Кабінет Міністрів допомагають із новим житлом та іншими подібними питаннями”, - запевнив президент. 

Він зауважив, що дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем та проблемами. Це обов’язок місцевої влади, усіх державних і комунальних служб, а якщо потрібно – то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України – реагувати та регулювати всі ситуації так, щоб люди справді відчували, що Україна завжди допомагає.

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“Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження. І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом – і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату”, - наголосив голова держави.

Президент також провів нараду щодо американського напрямку нашої політики. Йшлось про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. 

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