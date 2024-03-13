Росіяни почали застосовувати вдвічі більше хімічної зброї проти українських бійців

Порівняно з лютим, російські окупанти почали застосовувати вдвічі більше боєприпасів із хімічними речовинами.
Як розповів в етері телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, рашисти кидають боєприпаси із Mavic-ів, передає "Укрінформ".
"Така практика з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", - сказав Лиховій.
Він зазначив, що для протидії такій тактиці ворога потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тим же часом бійцям доводиться захищатися протигазами.
- У лютому командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що у зоні відповідальності його угруповання росіяни дедалі частіше вчиняють хімічні атаки. Тільки за одну добу ворог здійснив шість скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). А протягом тижня зафіксували близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами. Про це командувач
- Цього місяця Дмитро Лиховій розповідав, що ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників.
- Командування Сил підтримки ЗСУ повідомляло, що 1068 хімічних атак здійснила Росія з початку широкомасштабної війни.