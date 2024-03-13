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Росіяни почали застосовувати вдвічі більше хімічної зброї проти українських бійців

За вчорашню добу, 12 березня, було зафіксовано п’ять скидів боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії.

Росіяни почали застосовувати вдвічі більше хімічної зброї проти українських бійців
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Порівняно з лютим, російські окупанти почали застосовувати вдвічі більше боєприпасів із хімічними речовинами.

Як розповів в етері телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, рашисти кидають боєприпаси із Mavic-ів, передає "Укрінформ".

"Така практика з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", - сказав Лиховій.

Він зазначив, що для протидії такій тактиці ворога потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тим же часом бійцям доводиться захищатися протигазами. 

  • У лютому командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що у зоні відповідальності його угруповання росіяни дедалі частіше вчиняють хімічні атаки. Тільки за одну добу ворог здійснив шість скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). А протягом тижня зафіксували близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами. Про це командувач 
  • Цього місяця Дмитро Лиховій розповідав, що ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників.
  • Командування Сил підтримки ЗСУ повідомляло, що 1068 хімічних атак здійснила Росія з початку широкомасштабної війни.
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