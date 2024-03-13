Росіяни почали застосовувати вдвічі більше хімічної зброї проти українських бійців

Порівняно з лютим, російські окупанти почали застосовувати вдвічі більше боєприпасів із хімічними речовинами.

Як розповів в етері телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, рашисти кидають боєприпаси із Mavic-ів, передає "Укрінформ".

"Така практика з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", - сказав Лиховій.

Він зазначив, що для протидії такій тактиці ворога потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тим же часом бійцям доводиться захищатися протигазами.