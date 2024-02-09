Тарнавський повідомив про збільшення кількості російських хімічних атак

Лише за вчора росіяни застосували шість БпЛА із хлорпікрином в зоні ОСУВ "Таврія".

В зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” росіяни дедалі частіше вчиняють хімічні атаки. Тільки за вчора ворог здійснив шість скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51).

Протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами. Про це командувач Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

"Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів", – сказав він.

Тарнавський відзначив, що росіяни значно збільшили застосування дронів-камікадзе – 114 ударів за минулу добу. Це найбільший показник з початку лютого.